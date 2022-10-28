Павел Самусенков рассказал о необходимости устранить недочёты на улице Рыленкова в Смоленске

Фото: Смоленский городской Совет.

Депутат горсовета осмотрел обновлённую в рамках национального проекта улицу Рыленкова. Павел Самусенков обратил внимание на перепад высот, который создаёт неудобства для жителей. Депутат подчеркнул, что этот вопрос должен быть оперативно решён. По его словам, акт приёмки не подписан.

«Улица преобразилась, теперь здесь хорошего качества асфальт. Но на пересечении Рыленкова и внутриквартального проезда к школе № 11, где также был недавно капремонт, можно наблюдать перепад высот – работы проводились на двух разных объектах практически одновременно разными подрядными организациями. Будем разбираться, кто поднял или, наоборот, опустил уровень. Это будет ясно после получения съемок высотных отметок. Но главное – сейчас должно быть найдено оптимальное техническое решение, чтобы этот участок был ровным, а не напоминал чашу бассейна. Нужно продумать, как организовать отвод воды, потому что после дождя там невозможно нормально пройти – образуется очень большая лужа. Вода также скапливается ещё недалеко от Киселёвского рынка. Это впоследствии может привести к разрушению покрытия, поэтому вопрос нужно решать. Акт приёмки, соответственно, пока не подписан», - сообщил Павел Самусенков, куратор проекта «Безопасные качественные дороги» от горсовета.

Фото: Смоленский городской Совет.

Фото: Смоленский городской Совет.

Подрядчик обновил здесь дорожное полотно и тротуары, установил дорожные знаки и выполнил разметку. Также на финальном этапе ремонта на улице произвели монтаж новых остановочных павильонов.