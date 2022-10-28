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НовостиЗдоровье28 октября 2022 9:15

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 октября: 42 человека заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 28 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области за сутки выявлено 42 новых пациента с коронавирусной инфекцией.

В Смоленской области за сутки выявлено 42 новых пациента с коронавирусной инфекцией.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области за сутки выявлено 42 новых пациента с коронавирусной инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших в области составляет 145 326 человек. Выздоровели с начала пандемии 141 472 жителя региона, за сутки – 75. Госпитализация потребовалась 5 смолянам.

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