Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 октября: 42 человека заразились за сутки

В Смоленской области за сутки выявлено 42 новых пациента с коронавирусной инфекцией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области за сутки выявлено 42 новых пациента с коронавирусной инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших в области составляет 145 326 человек. Выздоровели с начала пандемии 141 472 жителя региона, за сутки – 75. Госпитализация потребовалась 5 смолянам.

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