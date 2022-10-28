В Смоленской области набирает обороты акция по сбору книг «Zнание - сила!»

Фото предоставлено героем публикации.

В преддверии Дня народного единства все собранные в рамках гуманитарной помощи издания будут направлены в Донецкую и Луганскую Народные Республики. К акции присоединился губернатор Алексей Островский, который также передал книги для детей Донбасса.

«Перед поездкой в книжный магазин составил для себя примерный список. Ориентировался на те книги, которые читал сам в детстве и юности и которые точно так же нравятся моим дочерям. Помимо классики (она будет актуальна и востребована всегда), остановил свой выбор в том числе на замечательных сказках Александра Волкова (думаю, его «Волшебника Изумрудного города» читали, да и сейчас, уверен, продолжают читать практически все дети в нашей стране), «Денискиных рассказах» Виктора Драгунского, «Приключениях Незнайки и его друзей» Николая Носова», - рассказал о выбранных изданиях губернатор.

«Очень надеюсь, что каждая из этих хороших добрых книг обязательно найдёт своих маленьких и взрослых читателей там, на освобождённых территориях, ставших теперь частью России, и привнесёт в их жизнь хотя бы немного радости, которой у них в последние годы было так мало», - подчеркнул глава региона.

На данный момент в Смоленской области собрали порядка четырнадцати тысяч экземпляров книг. Алексей Островский поблагодарил за инициативу организаторов акции.

«Приглашаю всех желающих поучаствовать в этом крайне нужном проекте и внести свою посильную лепту в одно большое общее дело. Это очень просто - книги принимаются абсолютно в любой библиотеке на территории региона. Лично я передал их в областную библиотеку для детей и молодёжи на улице Ленина, - поделился губернатор. - Как рассказал председатель Общественной палаты Смоленской области Денис Юрьевич Пестунов, акция продлится до конца октября. Спасибо всем за участие, а членам Общественной палаты - отдельные слова признательности за столь благородную инициативу!»

Ирина АЛЕКСЕЕВА