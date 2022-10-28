Как в Смоленской области поддерживают семьи мобилизованных?

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О работе Центра в Смоленске, организации такой деятельности в районах и других формах поддержки семей мобилизованных говорили на прошлой неделе на общеобластном видеоселекторном совещании, которое провёл губернатор Алексей Островский с главами муниципалитетов.

В приоритете

Как подчеркнул глава региона, окружить заботой и вниманием семьи участников СВО - это первая и наиважнейшая на сегодня задача.

«Ни одна семья не должна оставаться один на один с проблемами. Люди должны чётко знать, куда и к кому они могут обращаться в случае необходимости за помощью, - начиная от юридической, психологической, социальной и заканчивая решением бытовых вопросов», - акцентировал внимание Алексей Островский.

Вторая задача - оказание поддержки самим участникам СВО. «Благодарен всем коллегам за то, что эта работа проводится на системной основе. На данный момент практически сформирована для отправки очередная партия гуманитарной помощи, включающая спецоборудование, медицинские принадлежности, предметы дополнительной экипировки. Продолжаем вести эту работу, - поделился губернатор. - Ещё раз повторюсь, что каждой семье, каждому участнику спецоперации необходимо оказать внимание и проявить в отношении них заботу!»

На контроле

Что касается работы Центра поддержки семей мобилизованных, то почти за неделю сюда поступило более 140 обращений - 59 из них на момент проведения совещания были полностью отработаны.

«В большинстве своём они касаются вопросов сферы образования, «кредитных каникул» и социальной защиты. Для более эффективной организации работы налажено оперативное взаимодействие с нотариальными органами, банками, службой судебных приставов, военным комиссариатом и иными организациями», - отметил Алексей Островский, напомнив, что номер телефона Центра - 8 (4812) 22-98-00.

Эта работа выстроена и в районах.

По словам главы региона, на данный момент во всех муниципалитетах сформированы активы из числа руководителей подразделений социального блока и представителей общественных организаций, подготовлены списки семей мобилизованных.

«На контроль профильного департамента взяты порядка 300 семей с теми или иными социальными проблемами, требующими особого внимания. Для комплексной оценки необходимой поддержки организованы выезды по месту жительства семей мобилизованных, - рассказал глава региона. - К настоящему времени в каждом муниципальном образовании определен контактный телефон, по которому они могут обратиться». Алексей Островский также дал указание максимально проинформировать об этих телефонных номерах жителей районов.

Мы вместе

Большая работа ведётся в Региональном ресурсном центре по поддержке добровольчества и волонтёрства в Смоленске, где развернут региональный штаб по сбору гуманитарной помощи «#МыВместе».

Запущена горячая линия 8-800-200-34-11 и обновлённая платформа мывместе.рф. Волонтёры аккумулируют поступающие обращения для последующего оказания адресной помощи семьям мобилизованных.

«Помимо штаба, на базе Центра также размещается пункт сбора гуманитарной помощи #МыВместе. Сейчас он в большей степени ориентирован на оказание помощи нашим землякам, призванным в рамках частичной мобилизации, а также членам их семей, нуждающимся в поддержке. Аналогичные штабы действуют во всех муниципальных образованиях. Оказать адресную помощь может каждый. Главное - не оставаться в стороне», - выразил своё мнение губернатор.

Ирина АЛЕКСЕЕВА