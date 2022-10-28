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НовостиОбщество28 октября 2022 10:58

В Смоленске отремонтировали улицу Маршала Еременко

На объекте осталось установить знаки и нанести разметку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске отремонтировали улицу Маршала Еременко. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске отремонтировали улицу Маршала Еременко. Фото: пресс-служба администрации города.

Накануне ночью на улице Маршала Еременко верхний слой нового асфальта. Дорога пользуется большой популярностью, так как соединяет густонаселенный микрорайон Королевка с Покровкой и улицей Фрунзе.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

В начале недели здесь завершили обновление тротуаров. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до полного завершения всех ремонтных работ остается установить две искусственные неровности и дорожные знаки, а также нанести разметку.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске на улице Рыленкова возобновили движение маршруток по прежней схеме. Подрядчик завершает ремонт дорожного полотна.