Смоленский губернатор встретился с участником СВО по освобождению Донбасса и денацификации Украины

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«Посчитал правильным и крайне важным для себя лично встретиться и пожать руку Петру Владимировичу Тихомирову, - поделился Алексей Островский. - С 2014 года он участвует в боевых действиях на Донбассе - это было осознанное решение бороться с любыми проявлениями нацизма и бандеризации Украины».

За прошедшие 8 лет, на протяжении которых были и другие командировки в зоны локальных вооружённых конфликтов, Пётр Тихомиров в общей сложности 3 года и 2 месяца провёл в Донецке в условиях боевых действий. Был трижды ранен.

За успешное выполнение боевых задач, отвагу и мужество Указом Президента Российской Федерации в июле этого года боец был удостоен медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«К сожалению, вручение ему столь значимой государственной награды прошло без соблюдения подобающего церемониала. Впрочем, пусть это останется на совести тех, кто так и не понял, что настоящих Героев нужно награждать достойным образом, отдавая дань уважения их мужеству и героизму», - выразил свою позицию губернатор.

«Пётр Владимирович - очень скромный человек. На моё предложение об оказании возможной помощи и содействия ответил, что никаких проблемных вопросов у него нет. С большим трудом убедил его пройти полное медицинское обследование с учётом полученных ранений - отказывался, что называется, до последнего, ссылаясь на занятость и свою нынешнюю востребованность по подготовке и обучению добровольцев, отправляющихся в зону СВО. Поручил профильным чиновникам сделать это максимально оперативно, чтобы он как можно скорее с новыми силами смог вернуться в строй. В дополнение к этому Пётр Владимирович возглавляет региональное отделение общественной организации «Союз Добровольцев Донбасса». Обсудили ряд вопросов, по которым мы можем оказать содействие. Все, что от нас зависит, сделаем», - рассказал об итогах состоявшейся беседы глава региона.

Ирина АЛЕКСЕЕВА