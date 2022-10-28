Второй этап обсуждения благоустройства Владимирской набережной пройдёт в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Участники предыдущей встречи, касающейся обсуждения благоустройства Владимирской набережной, а также все желающие соберутся уже в ближайшую среду – 2 ноября в 15.00.

Используя имеющиеся наработки специалисты и активисты обсудят будущее этой территории уже непосредственно на месте.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, материалы по итогам всех обсуждений будут проанализированы архитекторами, дизайнерами, строителями и использованы при разработке проектно-сметной документации.

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