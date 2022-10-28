Расписание пригородных поездов в Смоленской области изменится в ноябрьские праздники

Фото службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Так, поезда № 6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая, № 6904 Брянск – Рославль, № 6902/6901 Рославль – Смоленск, № 6891/6892 и 6893/6894 Вязьма – Износки проследуют по маршруту 4 ноября;

- № 6906/6905 Смоленск – Рославль, № 6903 Рославль – Брянск, № 6202 Сафоново – Вязьма и № 6207 Вязьма – Сафоново выполнят рейсы 3 и 4 ноября;

- № 6344 Темкино – Калуга-1 проследует 3 ноября.

Также будет изменен порядок курсирования в пределах двух дорог следующих пригородных поездов:

- № 6435 и 6436 Вязьма – Сычевка – Вязьма отправятся 3 ноября;

- № 6433 и 6434 Вязьма – Ржев – Вязьма выполнят рейсы 4 ноября.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».