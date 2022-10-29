В Вяземском районе «Фольксваген» врезался в дорожное ограждение и опрокинулся. Фото: Сергей ГАПОН

Авария произошла около 23:30 в пятницу, 28 октября. Спасателям поступило сообщение о ДТП в районе деревни Ризское Вяземского района.

По прибытии автоцистерны и трёх человек личного состава на место происшествия информация подтвердилась – легковой автомобиль Volkswagen врезался в дорожное ограждение и опрокинулся. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в аварии имеется пострадавший.

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