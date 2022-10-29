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НовостиОбщество29 октября 2022 7:23

В Десногорское водохранилище выпустили более 40 тысяч мальков краснокнижной рыбы

Стартовало ежегодное зарыбление водоема-охладителя Смоленской атомной станции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Десногорское водохранилище выпустили более 40 тысяч мальков краснокнижной рыбы. Фото: пресс-служба Смоленской АЭС.

В Десногорское водохранилище выпустили более 40 тысяч мальков краснокнижной рыбы. Фото: пресс-служба Смоленской АЭС.

В водоем-охладитель Смоленской атомной станции выпустили 41 210 мальков черного амура. Этот вид рыб занесен в Красную книгу России.

Как сообщили в пресс-службе Смоленской АЭС, в этом году на искусственное воспроизводство биологических ресурсов планируется направить более 5 млн рублей. До конца ноября в акваторию выпустят еще более 600 тысяч мальков белого амура и белого толстолобика.

Сейчас в Десногорском водохранилище обитает более 1000 тонн толстолобика, сазана, белого амура, леща, окуня, судака, плотвы, щуки и карася, также водятся раки и пресноводные креветки, что свидетельствует о хорошем экологическом состоянии водоема.

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В Смоленске движение транспорта по Крестовоздвиженскому мосту после ремонта будет ограничено. С начала месяца по сооружению смогут проезжать только легковые автомобили по одной полосе в каждую сторону.