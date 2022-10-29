Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 октября: 4 человека госпитализировали за сутки

За сутки госпитализировали 4 жителя региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба, на 29 октября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 145 358 случаев заражения коронавирусом, в том числе 32 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели всего 141 559 человек, 3 131 пациент умер. За сутки от коронавируса не скончался ни один человек. Госпитализировали 4 жителя региона.

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