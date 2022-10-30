На улице Тимирязева в Смоленске установили 824 метра ливневой канализации. Фото: пресс-служба администрации города.

На улице Тимирязева подрядная организация установила ливнёвую канализацию протяжённостью 824 метра, завершила гидравлические испытания по водопроводной линии и установила первую подпорную стену длиной более 50 метров. Теперь рабочие переходят на вторую — её длина составит 35 метров.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на объекте уже началась разборка брусчатки на заездных карманах и подготовка основания для тротуаров, которые расширят до двух метров. Брусчатка на пешеходных зонах будет уложена в цвет Крепостной стены.

Полностью завершить ремонт Тимирязева планируется к концу ноября.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске движение транспорта по Крестовоздвиженскому мосту после ремонта будет ограничено. С начала месяца по сооружению смогут проезжать только легковые автомобили по одной полосе в каждую сторону.