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НовостиЗдоровье30 октября 2022 8:48

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 октября: «плюс» 21 новый случай заражения за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 30 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
С начала пандемии в регионе выявили 145 379 случаев коронавируса.

С начала пандемии в регионе выявили 145 379 случаев коронавируса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области зафиксировали 21 заболевшего, госпитализировали 9 смолян.

Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки также выздоровели 94 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе выявили 145 379 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 141 653 человека, а число летальных исходов достигло 3 132, из них один пациент скончался за сутки.

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