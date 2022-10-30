Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 30 октября: «плюс» 21 новый случай заражения за сутки

С начала пандемии в регионе выявили 145 379 случаев коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области зафиксировали 21 заболевшего, госпитализировали 9 смолян.

Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки также выздоровели 94 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе выявили 145 379 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 141 653 человека, а число летальных исходов достигло 3 132, из них один пациент скончался за сутки.

Читай также:

«Цербер» и «тифон» проникли в Россию: как изменится заболеваемость коронавирусом в ближайшее время. Первые случаи заболевания вариантами коронавируса «цербер» и «тифон» выявлены в России.