Мокрый снег с дождём ожидаются в Смоленской области 31 октября.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
31 октября в Смоленске и области ожидается переменная облачность. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует cеверо-западный 6-11 м/с, ожидаются порывы до 15 м/с.
Температура воздуха по области: +1°C…+6°C.
В Смоленске: +3°C…+5°C.
Атмосферное давление 733 мм рт. столба, будет расти.
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