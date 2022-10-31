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НовостиОбщество31 октября 2022 5:01

Мокрый снег с дождём ожидаются в Смоленской области 31 октября

Порывы ветра будут достигать 15 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Мокрый снег с дождём ожидаются в Смоленской области 31 октября.

Мокрый снег с дождём ожидаются в Смоленской области 31 октября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

31 октября в Смоленске и области ожидается переменная облачность. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует cеверо-западный 6-11 м/с, ожидаются порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области: +1°C…+6°C.

В Смоленске: +3°C…+5°C.

Атмосферное давление 733 мм рт. столба, будет расти.

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