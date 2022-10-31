В Рудне мужчина избил 60-летнюю женщину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Рудни обратилась в полицию с заявлением на своего сожителя. По её словам, мужчина несколько раз ударил её в лицо, после чего 60-летней женщине пришлось обратиться в больницу. Судмедэксперты квалифицировали полученные травмы как вред здоровью средней тяжести.

Полицейские выяснили, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и избил смолянку в результате конфликта. Ссора произошла на почве ревности.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Теперь подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.

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