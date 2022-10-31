Численность сотрудников Смоленского авиационного завода увеличится более чем в 2 раза. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с генеральным директором АО «Смоленский авиационный завод» Андреем Топорковым. Стороны обсудили работу предприятия по выполнению Гособоронзаказа и созданию гражданской продукции, а также увеличение числа сотрудников в связи с ростом заказов и новых задач.

Как проинформировал главу региона Андрей Топорков, завод заключил контракты до 2025 года на серьезные заказы в рамках выполнения задач для Министерства обороны. Объем этой продукции превышает уровень показателей 2022 года. В связи с этим коллектив Смоленского авиационного завода будет увеличиваться.

По информации пресс-службы областной администрации, численность сотрудников завода вырастет с 2000 человек в 2021 году до 4300 человек в 2024 году или более чем в 2 раза. Стабильно растет на СмАЗ и заработная плата.

Также планируется, что объем отгруженной продукции с 2021 года по 2024 увеличится практически в 4 раза: с 6 миллиардов до 24 миллиардов. Соответственно, речь идет о значительном росте налоговых поступлений в бюджет Смоленской области.

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