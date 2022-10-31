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НовостиЗдоровье31 октября 2022 8:47

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 31 октября: 79 человек выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 31 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области коронавирусом заболели 4 жителя.

В Смоленской области коронавирусом заболели 4 жителя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичный оперштаб обновил статистику COVID-19 за прошедшие сутки. В Смоленской области коронавирусом заболели 4 жителя. Общее число выявленных случаев составляет 145 383.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За сутки госпитализировать пришлось 2 человека. Вылечиться смогли 79 местных жителей, всего 141 732 человека справились с заболеванием. Погибли – 3 133, из них 1 – скончался за сутки.

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