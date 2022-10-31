В центре Смоленска на месяц ограничат движение транспорта

центре Смоленска на месяц ограничат движение транспорта. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В связи с ремонтом фасадов зданий, расположенных на улицах Большая Советская и Коммунистическая, будет ограничено движение транспорта в центре города. В пресс-службе городской администрации отметили, что это не окажет существенного влияния на автомобильные потоки.

Так, 31 октября до 16:00 будет ограничено движение транспорта в районе дома 20 по Большой Советской. На месяц, с 1 по 30 ноября, будет ограничено движение транспорта в районе дома 6 по улице Коммунистической.

Ранее «КП» писала, что в смоленске движение транспорта по Крестовоздвиженскому мосту после ремонта также будет ограничено. С начала месяца по сооружению смогут проезжать только легковые автомобили по одной полосе в каждую сторону.