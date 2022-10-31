Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах

Фото предоставлено героем публикации.

Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах Смоленской области. В рамках акции «Внимание, переезд!», которая пройдет с 21 октября по 21 ноября, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Фото предоставлено героем публикации.

С начала 2022 года на переездах Смоленской области в границах МЖД произошло два ДТП. Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращая внимания на звуковые сигналы.

Фото предоставлено героем публикации.

Для повышения безопасности железнодорожных переездов МЖД уделяет большое внимание их техническому состоянию. Так, в этом году был выполнен капитальный ремонт железнодорожного переезда 290 км, расположенного в районе села Издешково Сафоновского района. На 23 переездах проведена асфальтировка дорожного покрытия, на 3 уложены новые комплекты резинокордового покрытия, на 7 установлены светоотражающие столбики.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.

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