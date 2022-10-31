В Смоленске школьники на плоту уплыли на середину Днепра. Фото: пресс-служба администрации города.

В погоне за лайками и комментариями в соцсетях смоленские школьники отвязали от берега плот рыбака и отправились в рискованное путешествие по Днепру. Благодаря спасателям государственной инспекции по маломерным судам трагедию удалось предотвратить – подростков вернули на берег.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, после этого на спасательной станции Смоленска сотрудники ГИМС провели очередной урок для учеников школы № 1. Инспекторы подробно рассказали о действиях, которые должны выполнять подростки, если они стали свидетелями происшествий на озере, про оказание первой медицинской помощи, номера экстренных служб, правила поведения на водных объектах и на льду.

Также у ребят была возможность попробовать себя в роли спасателей и примерить экипировку.

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