В 2022 году 935 сотрудников Смоленскэнерго уже повысили свою квалификацию

Фото: «Смоленскэнерго».

В 2022 году в филиале «Россети Центр Смоленскэнерго» организована подготовка, переподготовка и повышение квалификации, сообщает пресс-служба компании.

Планируется, что в течение текущего года повысить свою квалификацию смогут 1050 сотрудников, то есть каждый третий. За 9 прошедших месяцев уже 935 сотрудников воспользовались этой возможностью.

На организацию подготовки, переподготовки и повышение квалификации в 2022 году будет направлено более 7 млн рублей. Основными направлениями обучения являются профессиональная подготовка и переподготовка рабочего персонала на получение профильной или смежной рабочей профессии, а также повышение квалификации сотрудников филиала.

В процессе обучения особое внимание уделяется требованиям Ростехнадзора к персоналу, занятому эксплуатацией электрооборудования и электрических сетей, ответственности за нарушение требований законодательства в области электробезопасности. Обучение в ФБУ «Учебно-методический кабинет Ростехнадзора» г. Москва прошли 109 человек по темам: «Диагностика электрооборудования электроэнергетических систем», «Обеспечение пожарной безопасности на электросетевых предприятиях», «Организация технологического присоединения электроустановок и работа с клиентами», «Охрана труда на электросетевых предприятиях», «Общие требования промышленной безопасности» и «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям».

Смоленскэнерго уже много лет тесно сотрудничает с высшими и средними специальными учебными заведениями, что позволяет обеспечивать высокий уровень квалификации сотрудников и пополнять кадровый состав молодыми перспективными специалистами.

«Энергетика требует постоянного изучения новых методов работы и правил. Мы проводим непрерывное обучение своих сотрудников. Приобретая новые знания, они более грамотно и уверено выполняют свою работу, а значит увеличивают надежность энергоснабжения Смоленской области и повышают безопасность выполняемых работ», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.