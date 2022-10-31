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НовостиОбщество31 октября 2022 14:00

Бригады скорой помощи Смоленска начали оснащать «тревожными кнопками»

Если медикам будет грозить опасность, на помощь придет наряд вневедомственной охраны Росгвардии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Бригады скорой помощи Смоленска начали оснащать «тревожными кнопками». Фото: пресс-служба администрации города.

Бригады скорой помощи Смоленска начали оснащать «тревожными кнопками». Фото: пресс-служба администрации города.

Бригады скорой помощи Смоленска начали оснащать «тревожными кнопками», с помощью которых медики смогут вызвать наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в настоящее время у каждой бригады скорой помощи есть планшет, который используется для стандартной работы на вызове. В нём есть и функция вызова помощи. Через планшет сигнал об опасности поступает в диспетчерскую службу станции скорой помощи, а диспетчер передаёт его сотрудникам Росгвардии. Теперь же с помощью тревожной кнопки сообщить об опасности врачи могут непосредственно в вневедомственную охрану.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

При нажатии «тревожной кнопки» вызов поступает диспетчеру, и к бригаде врачей направляется ближайший экипаж росгвардейцев. По точным координатам автомобиля медиков он прибывает на место в течение нескольких минут. Для медиков вопрос безопасности стоит остро. К сожалению, с неадекватным поведением граждан им приходится сталкиваться довольно часто.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Программа обеспечения тревожными кнопками машин скорой помощи набирает обороты, постепенно охватывая имеющиеся подстанции областного центра.

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