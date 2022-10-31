Бригады скорой помощи Смоленска начали оснащать «тревожными кнопками». Фото: пресс-служба администрации города.

Бригады скорой помощи Смоленска начали оснащать «тревожными кнопками», с помощью которых медики смогут вызвать наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в настоящее время у каждой бригады скорой помощи есть планшет, который используется для стандартной работы на вызове. В нём есть и функция вызова помощи. Через планшет сигнал об опасности поступает в диспетчерскую службу станции скорой помощи, а диспетчер передаёт его сотрудникам Росгвардии. Теперь же с помощью тревожной кнопки сообщить об опасности врачи могут непосредственно в вневедомственную охрану.

Фото: пресс-служба администрации города.

При нажатии «тревожной кнопки» вызов поступает диспетчеру, и к бригаде врачей направляется ближайший экипаж росгвардейцев. По точным координатам автомобиля медиков он прибывает на место в течение нескольких минут. Для медиков вопрос безопасности стоит остро. К сожалению, с неадекватным поведением граждан им приходится сталкиваться довольно часто.

Фото: пресс-служба администрации города.

Программа обеспечения тревожными кнопками машин скорой помощи набирает обороты, постепенно охватывая имеющиеся подстанции областного центра.

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