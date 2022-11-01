Крестовоздвиженский мост в Смоленске готовят к возобновлению движения транспорта. Фото: пресс-служба администрации города.

В администрации города при участии заказчика, подрядчика, представителей ГИБДД обсудили ход ремонта и временные схемы движения по отремонтированному Крестовоздвиженскому мосту.

В настоящее время работы на путепроводе подходят к завершению. Строители ведут устройство тротуаров и продолжают ремонт под мостом. Уже закончена замена повреждённых участков арматуры, подготовлено основание и выполнена гидроизоляция, уложены два слоя асфальтобетона.

По информации пресс-службы мэрии, днём комиссия проверит текущую готовность объекта, а в ночь с 1 на 2 ноября на мосту планируют открыть движение для легковых автомобилей. Как сообщалось ранее, движение всех видов транспорта будет возобновлено после того, как здесь закончат все виды работ и проведут динамические испытания моста.

Пока будут открыты две полосы – по одной в прямом и обратном направлениях. Главной задачей дорожников сейчас является организация движения таким образом, чтобы не допустить проезд по мосту большегрузного транспорта.

Ограничивать проезд грузовиков станут специальные рамки, высота которых чуть меньше 3 метров, так что крупный транспорт не сможет проехать. В первые дни после открытия моста инспекторы ГИБДД будут контролировать движение транспорта, особенно в часы пик и ночью.

Окончательно мост откроется к концу ноября, когда все работы будут завершены, и эксперты убедятся, что все безопасно.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске движение транспорта по Крестовоздвиженскому мосту после ремонта будет ограничено. С начала месяца по сооружению смогут проезжать только легковые автомобили по одной полосе в каждую сторону.