Переменная облачность и похолодание ожидаются в Смоленской области 1 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 ноября в регионе будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, осадков в течение суток не ожидается. Утром местами землю укроет туман. Ветер подует западной четверти, 4-9 м/с.

Температура воздуха по области: +2°C…+7°C.

В Смоленске: +4°C…+6°C.

Атмосферное давление 736 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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