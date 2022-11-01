Из озера в Монастырщинском районе подняли тело мужчины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

31 октября спасателям поступило сообщение о найденом в озере теле местного жителя. Мужчина утонул в озере в районе деревни Доброселье.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, водолазы подняли тело из водоёма и передали сотрудникам полиции. Причина и обстоятельства смерти устанавливаются.

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