В Смоленске отключат холодную воду на нескольких улицах Промышленного района. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

2 ноября ряд улиц Промышленного района Смоленска останется без холодного водоснабжения. В связи с подключением новой городской водопроводной линии с 9:00 до 23:00 холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Попова д.27б, д.31. ул. Андрусовская , ул. Фленовская, ул. Талашкинская, ул. Луговая, дер. Киселевка, ул. Изумрудная, ул. Никольская, ул. Раздольная.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, подвоз воды будет организован. Телефоны АДС предприятия: 8(4812)38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды до окончания промывки водопроводных сетей.

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