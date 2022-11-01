На улице Кирова в Смоленске установили новые автобусные остановки. Фото: пресс-служба администрации города.

На улице Кирова завершается монтаж новых остановок общественного транспорта. Аналогичные остановочные павильоны ранее появились на улице Рыленкова после ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик исправил допущенные ошибки и установил павильоны на предназначенных для этого площадках, а не на тротуарах. Работы были выполнены по поручению главы города Андрея Борисова.

Читай также:

Крестовоздвиженский мост в Смоленске готовят к возобновлению движения транспорта. Пока путепровод откроют только для легковых автомобилей.