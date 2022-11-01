В смоленских библиотеках начался жилищный ликбез

Фото: Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Смоленской области.

В рамках проекта «Клуб жилищных активистов» Центром общественного контроля в сфере ЖКХ Смоленской области в муниципальных бибилиотеках города Смоленска проводятся семинары для желающих постичь тонкости жилищного законодательства.

«Иметь общее представление о своем доме должен каждый собственник. Эти встречи- прекрасная возможность получить общие знания о том, что такое жилищно-коммунальное хозяйство, как создать и эффективно пользоваться механизмом управления многоквартирным домом и как результативно воздействовать на работу управляющей компании. Мероприятия уже прошли в двух библиотеках № 10 и № 8 им. Ю.В. Пашкова. Смоляне интересовались механизмами расчета платы за жилищно-коммунальные услуги, сроками реагирования управляющих компаний на обращения, в том числе, выполнения работ, предельными сроками отключения коммунальных услуг, требованиями к их качеству. Если и у Вас есть вопросы, мы приглашаем Вас на наши мероприятия», – рассказала руководитель Центра «ЖКХ Контроль» в регионе Наталья Коренькова.

Узнать подробности можно по телефону Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Смоленской области по номеру: 20-50-09 и в Центральной библиотеке: 55-70-83.