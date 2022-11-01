В Смоленске продолжается марафон «Вопросы доктору»

Фото: Мария Листопадова, vk.com.

Проектом запланировано проведение следующих мероприятий муниципального (межмуниципального) и областного уровня:

- Тематические мероприятия с населением в формате открытых лекций и научных кафе;

- Проведение Смоленского областного конкурса «Я за ЗОЖ!»;

- Проведение он-лайн марафона «Вопросы доктору». Вы уже сейчас можете задать свои вопросы, заполнив форму по ссылке (вопросы можно задать офтальмологу, педиатру, пульмонологу, специалисту по лечебной физкультуре, ответы придут на электронную почту);

- Публикация научно-популярного курса мини-лекций «возможности медицинской науки» (по профильным направлениям).

Поэтапное проведение указанных мероприятий позволит выстроить профилактическую работу на протяжении всего проекта, а их разнообразие способствует вовлечению большего количества участников. Содержание и форма мероприятий позволяет участниками повысить свою осведомленность о сохранении и поддержании здоровья, основах здорового образа жизни, привлечь внимание к проблемам общественного здравоохранения, повысить уровень знаний по ключевым медицинским направлениям, ознакомить с профессиями в области медицины и современными научными трендами в медицинской отрасли.

Ответственным исполнителем мероприятий проекта является Смоленское региональное отделение «Российского Союза молодых ученых». Программой предусмотрено взаимодействие с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно – физкультурный диспансер».

Реализация проекта осуществляется за счет субсидии Департамента Смоленской области по внутренней политике и Фонда президентских грантов.