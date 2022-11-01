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НовостиПолитика1 ноября 2022 10:37

Смоляне отправили почти 3 тонны гуманитарной помощи мобилизованным

Очередную партию сформировали в городском военкомате
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоляне отправили почти 3 тонны гуманитарной помощи мобилизованным. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоляне отправили почти 3 тонны гуманитарной помощи мобилизованным. Фото: пресс-служба администрации города.

Жители Смоленска продолжают направлять гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Очередная партия помощи была сформирована в городском военкомате.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Смоляне, представители бизнеса, партийные и общественные активисты отправили груз для именного подразделения «Феникс». В зону проведения специальной военной операции было передано почти 3 тонны груза: продукты питания, вода, предметы первой необходимости, посылки для военнослужащих от родных и близких.

Ранее «КП» писала, что мобилизованные жители Смоленской области получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Островский.