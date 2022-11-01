Губернатор Смоленской области поздравил ветерана ВОВ Ивана Ходункова со 100-летним юбилеем

Губернатор Смоленской области поздравил со 100-летним юбилеем ветерана ВОВ Ивана Ходункова. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лаврентьевича Ходункова из деревни Любавичи Монастырщинского района.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, после курсов лейтенантов Иван Лаврентьевич служил в Перемышле, где и принял свой первый бой 22 июня 1941 года. На тот момент ему было всего 18 лет. Участвовал в боях за Киев, сражениях на Курской дуге, танковой битве под Прохоровкой. Освобождал Будапешт, Белград, Прагу, Вену. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

После возвращения в Смоленскую область Иван Лаврентьевич до пенсии работал на сырзаводе в деревне Любавичи Монастырщинского района. Вместе с супругой Софьей Михайловной они вырастили четверых детей, 10 внуков и 5 правнуков.

У ветерана есть традиция встречать самый главный праздник - День Победы - в разных городах-героях. Иван Лаврентьевич уже побывал в Брестской крепости, принимал участие в торжествах на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, на Мамаевом кургане в Волгограде.

– Вместе с Иваном Лаврентьевичем будем работать над тем, чтобы он посетил Парад Победы на Красной площади в мае следующего года. Обязательно, если позволит состояние здоровья, исполним его мечту, а также окажем всемерную помощь в издании книги о ветеране и ее дальнейшем поступлении во все библиотеки Смоленщины, – написал Алексей Островский.

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