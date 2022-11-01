Единороссы привезли две машины необходимого для смоленских военных – спальники, термоодежду, сухпайки

Фото: smolensk.er.ru.

Хороший зимний спальник выдерживает температуру до -20 градусов – таких привезли порядка 300, еще 700 будут доставлены позже. Спальники отшивались под заказ специально для смоленских военнослужащих.

«Мы взаимодействуем с военными, от них узнаем, что прежде всего нужно. И стараемся работать по этим направлениям. Еще раз благодарю всех, кто вместе с нами подключается - приносит и передает необходимое оборудование, финансовые средства. И конечно, помимо материальной составляющей важна и моральная поддержка, чтобы бойцы чувствовали, что здесь их поддерживают», - отметил секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

С момента объявления в стране частичной мобилизации «Единая Россия» в Смоленской области создала масштабный проект «Всё для фронта». На базе общественной приемной партии ведут сбор необходимого для военнослужащих, собирают также средства на закупку оборудования. К сбору подключаются депутаты, активисты партии из разных районов области, предприятия и предприниматели, общественные организации и просто неравнодушные жители. Большой вклад вносят депутаты Госдумы от Смоленской области Артём Туров и Сергей Неверов.

Машины с генераторами, инструментами, системами связи (рациями), палатками, спальниками, термоодеждой, емкостями для воды, сухпайками отправляются в воинские части практически еженедельно. После сортировки необходимое направляют смоленским бойцам в зону СВО.

Депутат Смоленской областной Думы, руководитель регионального исполкома партии Артем Малащенков и сам не раз бывал в ЛДНР и на границе. Он рассказал, что для бойцов важна любая весточка из дома.

«Земляки не раз мне говорили, что каждая такая весточка – дорогого стоит. А тем более, когда речь идет о реальной помощи и поддержке. Парни говорят, что это укрепляет боевой дух!» - рассказал Артем Малащенков. В рамках проекта «Всё для фронта» он также передал дорогостоящее оборудование для смоленских зенитчиков - систему связи.

Поддержать смоленских бойцов и внести свой вклад может каждый – Смоленск, Карла Маркса, 14. Номер для связи - +7(4812)31-95-13.