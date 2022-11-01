В Ельнинском районе фургон насмерть переехал лежащего на дороге мужчину.
Фото: Сергей ГАПОН
Инцидент произошёл около 18:40 в понедельник, 31 октября, на 54-м километре трассы «Починок – Ельня – Спас-Деменск».
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Смоленской области, водитель автомобиля «Опель Мовано» наехал на лежащего на проезжей части 42-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.
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