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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 13:44

В Ельнинском районе фургон насмерть переехал лежащего на дороге мужчину

Пешеход скончался до приезда скорой помощи
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Ельнинском районе фургон насмерть переехал лежащего на дороге мужчину.

В Ельнинском районе фургон насмерть переехал лежащего на дороге мужчину.

Фото: Сергей ГАПОН

Инцидент произошёл около 18:40 в понедельник, 31 октября, на 54-м километре трассы «Починок – Ельня – Спас-Деменск».

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Смоленской области, водитель автомобиля «Опель Мовано» наехал на лежащего на проезжей части 42-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.

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