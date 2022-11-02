В Смоленске открыли движение транспорта по Крестовоздвиженскому мосту. Фото: пресс-служба администрации города.

1 ноября в 21:00 открыли движение по отремонтированному Крестовоздвиженскому мосту. Очередная комиссия, в состав которой вошли представители администрации города, заказчика, подрядчика и строительного контроля, убедилась, что все необходимые для частичного открытия моста работы выполнены.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на объекте завершили работы по асфальтированию тротуаров, после чего на мост заступили две машины со щётками для очищения от строительной пыли проезжей части. Организовано ограждение двух полос от оси в две стороны по 3.5 метра. Помимо этого, на мосту состоялась выездная комиссия с участием ГИБДД.

На въездах на мост уже установлены ограничители по высоте – проехать смогут только легковые автомобили. Грузовикам и пассажирскому транспорту въезд на мост будет запрещён, пока не завершатся все ремонтные работы и не будут проведены необходимые динамические испытания.

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