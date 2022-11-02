В Смоленской области более 52 тысяч человек с начала 2022 года прошли диспансеризацию. Фото: Департамент Смоленской области по здравоохранению.

По информации профильного Департамента, в Смоленской области с начала 2022 года диспансеризацию прошли более 52 тысяч человек, в том числе углубленную – почти 30 тысяч смолян, а профилактические осмотры – 25 тысяч.

Из них коло 30% граждан были отправлены на дополнительные обследования и консультации узкопрофильных специалистов.

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