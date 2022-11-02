Смоленский СК возбудил уголовное дело о нарушении прав инвалидов после сюжета на ТВ. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Следственные органы СУ СК России по Смоленской области по результатам мониторинга СМИ возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Причиной послужил сюжет о нарушении в регионе прав инвалидов на оказание специализированной медицинской помощи на одном из федеральных телеканалов.

Предварительно установлено, что должностные лица областной администрации не организовали транспортировку жителя Десногорска, являющегося инвалидом и страдающего хронической почечной недостаточностью, к месту получения программного гемодиализа и обратно. Кроме того, мужчине в полной мере не возместили его расходы по оплате проезда. Смолянин был вынужден за свой счет самостоятельно добираться до больницы, что существенно повлияло на его материальное положение и причиняет ему моральный вред.

– В ходе расследования уголовного дела следователями будут детально установлены все обстоятельства произошедшего, действиям должностных лиц, допустивших нарушение прав граждан, будет дана принципиальная правовая оценка, – сообщили в пресс-службе ведомства.

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