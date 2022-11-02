Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 ноября: 3 136 человек погибли с начала пандемии

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 21 заболевшего, госпитализировали 6 смолян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 21 заболевшего, госпитализировали 6 смолян.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки выздоровели 29 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в Смоленской области выявили 145 407 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 141 807 пациентов, а число летальных исходов достигло 3 136.

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