Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье2 ноября 2022 9:11

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 ноября: 3 136 человек погибли с начала пандемии

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 2 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 21 заболевшего, госпитализировали 6 смолян.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 21 заболевшего, госпитализировали 6 смолян.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 21 заболевшего, госпитализировали 6 смолян.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки выздоровели 29 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в Смоленской области выявили 145 407 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 141 807 пациентов, а число летальных исходов достигло 3 136.

Читай также:

В Китае тысячи посетителей «Диснейленда» не выпускают из парка из-за коронавируса. Чтобы выбраться из карантина, людям нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19.