Спортивной школе олимпийского резерва № 3 города Смоленска присвоили сурдлимпийский статус. Фото: пресс-служба администрации города.

Присвоение сурдлимпийского статуса школе в соответствии с приказом Министерства спорта России стало возможным благодаря работе тренерского состава – Ольге Мудряк и Владимиру Козлову, а также спортсменам отделения по плаванию спорта глухих.

Спортсмены школы неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов и первенств России, Всероссийских спартакиад 2020 – 2022 годов, являются мастерами и кандидатами в мастера спорта. Пловец Максим Тимашков – член юношеской сборной России по плаванию спорта глухих.

Как отметили в пресс-службе администрации города, статус присвоен спортивной школе впервые за всю историю адаптивного спорта в Смоленске и Смоленской области.

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