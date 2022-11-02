В Смоленске семьи, имеющих трёх и более детей поддержат рублем

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Законопроект был внесён на рассмотрение регионального парламента губернатором Алексеем Островским.

Глава региона рассказал о сути корректировки существующих подходов к поддержке многодетных семей.

«Предложили с 1 января 2023 года установить областной материнский (семейный) капитал для лиц, родивших (усыновивших) третьего ребёнка, в размере 163 тысяч 300 рублей, для лиц, родивших (усыновивших) четвёртого ребёнка и последующих детей, - в размере 100 тысяч рублей на каждого ребёнка. Для сравнения – на данный момент семья, где родился (усыновлён) третий, четвёртый и последующие дети, имеет право единожды претендовать на областной материнский (семейный) капитал», - отметил Алексей Островский.

Теперь, после принятия законопроекта, лица, родившие (усыновившие) третьего, четвёртого ребёнка и последующих детей, начиная с 1 января следующего года, получат право на эту региональную меру поддержки в отношении каждого ребёнка, то есть многократно.

«Считаю это крайне важным с точки зрения социальной поддержки многодетных семей и повышения уровня их жизни. В нынешних экономических реалиях это особенно актуально, - подчеркнул губернатор.

Также он пояснил, кто с 1 января может претендовать на эту меру поддержки.

«Еще одно нововведение коснётся исключения критерия нуждаемости при определении права на получение областного материнского (семейного) капитала. Иными словами, данной мерой поддержки сможет воспользоваться любая семья вне зависимости от уровня доходов», - уточнил глава региона.

Ирина АЛЕКСЕЕВА