Смолянин до смерти избил знакомого за долг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хиславичском районе 50-летний мужчина убил знакомого, взявшего у него деньги в долг. Конфликт между знакомыми произошел в августе 2022 года.

По версии следствия, смолянин пришёл к должнику домой и 27 раз ударил его по лицу, грудной клетке и в живот. Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью – потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Читай также:

Смоленский СК возбудил уголовное дело о нарушении прав инвалидов после сюжета на ТВ. Администрация региона не организовала специализированную медицинскую помощь местному жителю.