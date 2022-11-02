Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 ноября 2022 10:05

Смолянин до смерти избил знакомого за долг

Мужчина нанес потерпевшему 27 ударов в живот и по голове
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смолянин до смерти избил знакомого за долг.

Смолянин до смерти избил знакомого за долг.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хиславичском районе 50-летний мужчина убил знакомого, взявшего у него деньги в долг. Конфликт между знакомыми произошел в августе 2022 года.

По версии следствия, смолянин пришёл к должнику домой и 27 раз ударил его по лицу, грудной клетке и в живот. Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью – потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Читай также:

Смоленский СК возбудил уголовное дело о нарушении прав инвалидов после сюжета на ТВ. Администрация региона не организовала специализированную медицинскую помощь местному жителю.