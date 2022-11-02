Как в Смоленской области проходит переоснащение медучреждений?

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

В Смоленской области продолжается реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой ремонтируют больницы и поликлиники, а сами медучреждения получают новый транспорт и оборудование. На эти цели в 2022 году из средств областного и федерального бюджетов направлено порядка 934 млн рублей.

Подробно о том, какие планы уже удалось воплотить в жизнь и что ещё будет реализовано до конца года, рассказал губернатор Алексей Островский.

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Всего в нынешнем году в рамках региональной программы запланирован капитальный ремонт 35-ти объектов медучреждений (на 12 из них работы уже завершены).

«Сейчас капитальный ремонт проводится в Екимовичской участковой больнице, инфекционном отделении Рославльской ЦРБ, городских поликлиниках №3 и №4 и на иных объектах. Все эти мероприятия будут завершены до конца года», - отметил Алексей Островский.

Медпомощь становится ближе к сельскому населению. В регионе в этом году установлены 6 модульных зданий ФАПов (они появились в деревне Черепово Хиславичского района, деревне Досугово Монастырщинского района, деревне Мольково Кардымовского района, деревне Студенец Шумячского района, деревне Волково Краснинского района и деревне Сыр-Липки Смоленского района).

«На данный момент идёт процесс их подключения к коммуникациям и лицензирование. До конца года планируем завершить монтаж ещё 3-х ФАПов в деревнях Лонница Краснинского района, Санники Смоленского района и Нетризово Кардымовского района, а также врачебной амбулатории на станции Игоревская Холм-Жирковского района», - поделился планами Алексей Островский.

Где сделать рентген?

Постепенно обновляется и парк медицинского транспорта. Для учреждений здравоохранения региона в этом году закуплены 6 автомобилей марок УАЗ, «ВАЗ-2121» и Lada Largus. Они используются для доставки медперсонала в отдалённые села, пациентов – в медучреждения, а также для перевозки биологических материалов для исследований и транспортировки лекарственных препаратов. По два автомобиля направлены в Детскую клиническую больницу и Вяземскую ЦРБ, по одному – в Гагаринскую и Сафоновскую ЦРБ. И на этом поставки не завершены.

«До конца декабря в регион поступят ещё 16 автомобилей скорой медицинской помощи. Рассчитываем, что они станут хорошим подспорьем нашим медикам», – сообщил губернатор.

Также в планах этого года – приобретение 290 единиц медицинского оборудования.

По словам Алексея Островского, к настоящему времени 192 из них уже получены медицинскими учреждениями региона. До конца года ожидается поставка ещё 98 единиц медоборудования. В их числе – стационарные рентгены, маммографы и флюорографы, большинство из которых поступит в центральные районные больницы.

«Выполнение программы строго контролируется Росздравнадзором. По нашему региону нареканий нет. Будем и дальше, исходя из имеющихся финансовых возможностей, проводить эту работу», - подчеркнул губернатор.

Ирина АЛЕКСЕЕВА