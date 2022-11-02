В Смоленске обсудили обращения, касающиеся призванных в рамках частичной мобилизации

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

В Смоленске на прошлой неделе прошло очередное заседание областной призывной комиссии по мобилизации граждан, председателем которой является губернатор Алексей Островский. В числе иных вопросов члены комиссии рассмотрели поступившие обращения от смолян, необоснованно, по их мнению, призванных в рамках частичной мобилизации.

«Исходя из принципиальной позиции нашего президента в части соблюдения прав каждого гражданина и данного поручения исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации, вернув домой неправомерно мобилизованных, а также моей обеспокоенности за судьбу каждого смолянина, на всех наших заседаниях обозначаю перед членами комиссии следующую задачу. При рассмотрении абсолютно каждого обращения мы должны коллегиально провести всестороннюю оценку жизненных обстоятельств и иных факторов с тем, чтобы вынести единственно возможное справедливое решение, от которого зависит судьба как самого мобилизованного, так и членов его семьи», - подчеркнул губернатор.

По итогам заседания в отношении 13-ти призванных в рамках частичной мобилизации было принято решение о необоснованности их призыва и, как следствие, отмене решений призывных комиссий муниципальных образований.

«В числе причин, послуживших основанием для отмены, - заключение военно-врачебной экспертизы и принадлежность к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации. Ещё два обращения требуют дополнительной проработки и будут рассмотрены в ходе следующего заседания», - отметил глава региона, уточнив, что в целом, за прошедшее время в Смоленской области было принято 147 решений об отмене мобилизации.

Ирина АЛЕКСЕЕВА