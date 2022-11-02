В Смоленске врач-пульмонолог рассказала, как правильно восстановиться после COVID-19

Фото: из личного архива Марии Листопадовой.

- Эффективность восстановления во время болезни зависит не только от особенностей возбудителя. Необходимо учитывать общий фон состояния организма, наличие хронических заболеваний, получаемую терапию, сроки начала реабилитации. Вошедший в наш обиход термин «постковидный синдром» порою не коррелирует с тяжестью острого периода инфекции. Даже при лёгком течение заболевания возможно развитие длительно сохраняющихся клинических проявлений: утомляемость, одышка, кашель, учащенное сердцебиение или сохраняющийся субфебрилитет, нарушения сна и т.д. Это требует как детального углубленного дообследования, так и своевременного лечения и реабилитации.

К сожалению, при отсутствии квалифицированного лечения последствия инфекции могут увеличить риск, как формирования новых хронических заболеваний, так и обострения уже имеющихся, например, гипертонической болезни или бронхиальной астмы.

Также не стоит забывать, что в процессе реабилитации необходимо учитывать индивидуальные особенности пациента, его повседневный график, привычки. Кроме того, помним о том, что восстановление после инфекции имеет свои тонкости в зависимости от возраста. Комплекс мероприятий у ребенка будет отличаться от взрослого пациента.

Одной из мер эффективного решения очерченных проблем является углубленная диспансеризация населения. Необходимо своевременно выявлять, диагностировать и, в соответствии, с найденными изменениями восстанавливать ресурс организма. Также важно просвещать население об особенностях течения заболевания, возможных проявлениях постковидного синдрома и мерах реабилитации в домашних условиях. Эффективность восстановления зависит от своевременности и правильности исполнения подобранных мероприятий, заверила врач.

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Справка «КП»

Мария Листопадова - кандидат медицинских наук, врач-терапевт, пульмонолог, тренер-консультант по дыхательной гимнастике. С 2014 года занимается реабилитацией детей и взрослых с заболеваниями органов дыхания. Неоднократно представляла результаты работы на конгрессах Российского респираторного общества и Российского научного медицинского общества терапевтов. С 2020 года занимается восстановлением пациентов после перенесенной инфекции COVID-19. Помимо индивидуальных консультаций проводит просветительский формат как среди населения, так и с коллегами по тематике реабилитации новой коронавирусной инфекции и постковидного синдрома.