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НовостиОбщество7 ноября 2022 5:32

Рабочая неделя в Смоленской области начнётся с потепления и осадков

Столбики термометров поднимутся до +7
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Рабочая неделя в Смоленской области начнётся с потепления и осадков.

Рабочая неделя в Смоленской области начнётся с потепления и осадков.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 7 ноября, в Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +2°C…+7°C.

В Смоленске: +5°C…+7°C.

Атмосферное давление 746 мм рт. столба, будет падать.

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