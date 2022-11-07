Под Смоленском Hyundai Solaris опрокинулся в кювет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобильная авария с опрокидыванием легковушки произошла около 16:15 в воскресенье, 6 ноября, на 11 км дороги Велиж-Усвяты. Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

На место происшествия выезжали автоцистерна и трое спасателей. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в ДТП никто не пострадал.

Ранее «КП» писала, что в Десногорске легковушка врезалась в отбойник. В ДТП есть пострадавшие.