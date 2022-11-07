Микроавтобус сгорел рано утром в Дорогобужском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В половину шестого утра 7 ноября спасателям поступило сообщение о возгорании в деревне Полибино Дорогобужского района. На место происшествия выехали автоцистерна и 4 человека личного состава 25 ПСЧ.

Информация о возгорании подтвердилась – огнём был охвачен автомобиль "Volkswagen Caravelle". По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате происшествия никто не пострадал.

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