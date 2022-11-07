Коронавирус в Смоленской области последние новости на 7 ноября: 3144 человека погибли с начала пандемии

Всего 3 144 скончались человека, за последние сутки погибли два жителя региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Смоленской области COVID-19 выявили только у одного человека. Всего на 7 ноября в регионе зарегистрировано 145 487 случаев коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за весь период пандемии 141 901 человек, за минувшие сутки – 15. Всего 3 144 человека скончались, за последние сутки погибли два жителя региона.

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