Коронавирус в Смоленской области последние новости на 7 ноября: 3144 человека погибли с начала пандемии

Всего 3 144 скончались человека, за последние сутки погибли два жителя региона.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За минувшие сутки в Смоленской области COVID-19 выявили только у одного человека. Всего на 7 ноября в регионе зарегистрировано 145 487 случаев коронавируса.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за весь период пандемии 141 901 человек, за минувшие сутки – 15. Всего 3 144 человека скончались, за последние сутки погибли два жителя региона.
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