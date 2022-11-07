Смоленскэнерго обеспечило электроснабжение многоквартирных жилых домов

Фото: Фролов Михаил. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» осенью 2022 года завершили технологическое присоединение к электрическим сетям многоквартирного жилого дома для медицинских работников в г. Сычевке, сообщает пресс-служба компании.

Для этого энергетики выполнили мероприятия в рамках договора – установили опору, смонтировали трансформаторную подстанцию, проложили кабельную линию 0,4 кВ и воздушную линию 10 кВ.

Объект построен в рамках национального проекта «Здравоохранение». В октябре медработникам Сычевской межрайонной больницы были вручены ключи от квартир в новом доме. Это первый объект жилья по программе обеспечения медицинскими кадрами муниципальных образований Смоленщины.

Кроме того, в течение 2022 года энергетики подключили еще несколько многоквартирных жилых домов. 10-ти этажному 309-квартирному жилому дому в п. Одинцово города Смоленска предоставлена максимальная мощность 107 кВт. В д. Киселевка Смоленского района электрифицирована многоэтажная жилая застройка (четыре 5-ти этажных 60 квартирных жилых дома) мощностью 150 кВт.

«В результате проведенных работ по технологическому присоединению новые квартиры сотен смоленских семей обеспечены электроэнергией. Заявки на технологическое присоединение многоквартирных домов поступают постоянно, работы по обеспечению электроэнергией жилых домов будут продолжены в будущем», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.