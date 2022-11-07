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НовостиОбщество7 ноября 2022 10:15

Смоленская библиотека получила грант на организацию краеведческого квеста с искусственным интеллектом

Проект будет реализован в 2022-2023 гг.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленская библиотека получила грант на организацию краеведческого квеста с искусственным интеллектом. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

Смоленская библиотека получила грант на организацию краеведческого квеста с искусственным интеллектом. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

Фонд культурных инициатив поддержал краеведческий проект квест-активности «Смоленск. Маршруты чтения», разработанный Центральной библиотекой Смоленска им. Н.С. Клестова-Ангарского.

Проект направлен на интерактивное знакомство детей и молодёжи в возрасте до 16 лет с малой родиной, её историей, культурой, природными богатствами. По задумке авторов, в библиотеке будет создан первый в Смоленской области краеведческий квест-пункт, обладающий искусственным интеллектом. Участников квестов будет сопровождать робот «Смолеша», который расскажет интересные факты о Смоленщине, продемонстрирует тематические видео, презентации, даст подсказки к выполнению заданий.

Как сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях, проект начнут реализовывать уже в этом году и продолжат в 2023-ем.

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