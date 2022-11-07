Смоленскому ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Павлову исполнилось 104 года

В Смоленске ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Павлову исполнилось 104 года. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

7 ноября ветерану Великой Отечественной войны, коренному смолянину – Михаилу Гавриловичу Павлову исполнилось 104 года.

За свой жизненный путь Михаил Гаврилович прошел две войны: в Финскую войну добровольцем ушел в армию и был направлен в войска НКВД, а в годы Великой Отечественной войны готовил разведчиков для работы в тылу врага. Демобилизовавшись, помогал поднимать Смоленск из руин.

С раннего детства Михаил Гаврилович полюбил спорт. Он серьезно увлекался лыжами, бегал на коньках, занимал призовые места на первенствах города и области. В послевоенное время он связал свою судьбу с Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо», где организовывал различные областные соревнования, был тренером и игроком футбольной команды.

Ветерану присвоено Почетное звание Смоленской области – «Почетный гражданин Смоленской области – защитник Отечества». За личное мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, награжден медалью «За боевые заслуги».

Как отметил глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях, невзирая на столь преклонный возраст, ветеран до сих пор ведёт активный образ жизни вместе со своей супругой Александрой Максимовной Граковой – труженицей тыла Великой Отечественной войны.

Читай также:

Смоленская библиотека получила грант на организацию краеведческого квеста с искусственным интеллектом. Проект будет реализован в 2022-2023 гг.